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Фонбет – лауреат премии MarSpo Awards 2023

Букмекерская компания Фонбет стала победителем в двух номинациях премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards. Торжественное мероприятие прошло в Москве 25 мая.
Фонбет – лауреат премии MarSpo Awards 2023
26 мая 2023 21:50
автор: Сергей Иванов
автор фото: БК Фонбет

Команда БК Фонбет победила в номинации «Лучшая спонсорская активация с бюджетом от 1 млн рублей» за организацию товарищеского матча между ПФК ЦСКА и медийной командой 2DROTS.

Члены жюри премии также высоко оценили развитие бренда Фонбет и удостоили беттинг-компанию специальной наградой «Бренд года в спорте».

Ряд проектов БК Фонбет занял призовые места в следующих номинациях:

⦁ Серебро: «Лучшая реклама спортивного клуба/события/организации»

⦁ Бронза: «Лучшая активация спонсорских прав в спорте», «Лучший маркетинг спортивного события» и «Лучшая работа с VIP-аудиторией»

MarSpo Awards – профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга.

источник: «Советский спорт»
Фонбет – лауреат премии MarSpo Awards 2023
Фонбет – лауреат премии MarSpo Awards 2023
Букмекерская компания Фонбет стала победителем в двух номинациях премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards. Торжественное мероприятие прошло в Москве 25 мая.
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