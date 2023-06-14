Чемпионат Европы по сексу сорвался из-за плохой организации

Шведский Гетеборг не смог организовать чемпионат Европы по сексу.

Как утверждает испанская модель Сельва Лапьедра, турнир сначала отложили на один день, а потом приостановили на неопределенный срок.

«Каждый день не работали сайт, камеры, судьи вообще не приехали. Просто нулевая организация. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Это был хаос», - приводит Marca слова девушки.

Как утверждает Лапьедра, в Швеции на нее напал один из организаторов турнира стриптизер Драган Братич.

Позже оказалось, что никакой «федерации секса» не существует.