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«Бежал в удовольствие». Мазепин - о забеге в рамках ПМЭФ-2023

Форму в Санкт-Петербурге завершится в субботу, 17 июня.
15 июня 2023 08:17
автор: Никита Плохих

Российский автогонщик Никита Мазепин поделился эмоциями от забега в рамках «Петербургского международного экономического форума».

«Это очень классно. Позволяет участникам пораньше проснуться, размяться, прийти в хорошую кондицию и зарядиться положительными эмоциями. Я всю свою жизнь занимаюсь спортом, очень люблю это занятие и искренне желаю всем им заниматься. То, что бизнес и спорт рядом, очень круто. Бежал в удовольствие, поэтому мне это далось легко», - заявил Мазепин в интервью «Советскому спорту».

Отметим, что участники забега преодолели дистанцию в 5 километров. Он прошел по историческому центру Санкт-Петербурга.

источник: «Советский спорт»
«Бежал в удовольствие». Мазепин - о забеге в рамках ПМЭФ-2023
Форму в Санкт-Петербурге завершится в субботу, 17 июня.
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