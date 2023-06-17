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Мутко об инвестициях в спорт: без развития спортивной составляющей качество жизни людей не повысить

Также Виталий Леонтьевич рассказал о планах строительства ледовой арены в Перми.
17 июня 2023 16:14
автор: Никита Плохих

Бывший министр спорта России, а ныне глава государственной компании ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал о спортивных проектах организации.

«Одна из наших миссий – улучшение качества жизни людей, городской среды. Без развития спортивной составляющей это качество не повысить. Мы уделяем огромное внимание развитию спорта. Первое планирование. Второе инвестиционная деятельность. В этом году мы направили 150 млрд рублей на развитие инфраструктуры.

Среди них есть и спортивные объекты, например, три лыжных трамплина в Магадане. Сейчас в планах профинансировать ледовую арену в Перми. Таких проектов, надеюсь, будет больше. Мы, как институт развития, готовы к ним! Но это требует больших полномочий.

Помимо этого, мы уделяем внимание городам своего присутствия. Как пример: вот уже 6 лет компания проводит в регионах урбанистический форум «Среда для жизни». Помимо архитектурной повестки и встреч с экспертами, мы устраиваем местным жителям праздник - проводим благотворительный хоккейный матч со звёздами (Дацюк, Яшин, Афиногенов и многие наши популярные спортсмены, политики, актёры, музыканты играют для детей). Плюс к этому, ставим в городе спортивную ворк-аут площадку. Самый большой фитнес-парк под открытым воздухом поставили в прошлом году в Тамбове.

Скажу, что в ДОМ.РФ достаточно экспертизы, чтобы оценить инвестиционный потенциал строительства различных объектов, в том числе и спортивных», – передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта».

Напомним, что Виталий Мутко занимал посты министра спорта (2008-2016) и главы Российского футбольного союза (2005-2009, 2015-2018). В 2020 году он занял пост генерального директора финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

источник: «Советский спорт»
Мутко об инвестициях в спорт: без развития спортивной составляющей качество жизни людей не повысить
Также Виталий Леонтьевич рассказал о планах строительства ледовой арены в Перми.
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