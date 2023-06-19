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Колобков считает, что добиваться восстановления спортсменов надо через суд

Сложно, но возможно.
19 июня 2023 19:11
автор: Максим Скороходов

Бывший министр спорта Павел Колобков оценил возможность оспаривания отстранения российских спортсменов через суд.

«Все спортивные споры первоначально рассматриваются в Спортивном арбитражном суде, где наши возможности стали более ограниченными. С другой стороны, опыт мне подсказывает, если есть серьезная аргументация, основанная на юридической практике и позиции, бороться можно. Только нужно ежедневно этим заниматься», - приводит «Матч ТВ» слова Колобкова.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не касается Олимпийских игр.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Колобков считает, что добиваться восстановления спортсменов надо через суд
Сложно, но возможно.
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