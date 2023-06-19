Колобков считает, что добиваться восстановления спортсменов надо через суд

Бывший министр спорта Павел Колобков оценил возможность оспаривания отстранения российских спортсменов через суд.

«Все спортивные споры первоначально рассматриваются в Спортивном арбитражном суде, где наши возможности стали более ограниченными. С другой стороны, опыт мне подсказывает, если есть серьезная аргументация, основанная на юридической практике и позиции, бороться можно. Только нужно ежедневно этим заниматься», - приводит «Матч ТВ» слова Колобкова.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не касается Олимпийских игр.