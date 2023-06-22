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Игры БРИКС состоятся в Казани в июне 2024 года

В программу соревнований войдут 22 вида спорта.
22 июня 2023 16:56
автор: Александр Евграфов

Игры БРИКС пройдут на 12 спортивных объектах Казани в июне 2024 года в рамках председательства России в организации, сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Предварительно в программу войдут 22 вида спорта с учетом предложений стран БРИКС по национальным видам спорта.

«В текущих условиях возрастает роль БРИКС в содействии решению глобальных вопросов, в том числе в спорте. Наше объединение остается примером подлинной многосторонности и уважения друг к другу. Мы последовательно выступаем за всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС – на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации, взаимного уважения и равного допуска спортсменов к соревнованиям. Сейчас как никогда важно укреплять наше сотрудничество в БРИКС, развивать новые форматы межгосударственных спортивных мероприятий», - приводит слова Матыцина пресс-служба министерства спорта России.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
Игры БРИКС состоятся в Казани в июне 2024 года
В программу соревнований войдут 22 вида спорта.
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