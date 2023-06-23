«Советский спорт» и Национальная электронная библиотека стали лауреатами премии «Спорт и Россия»

Церемония прошла 23 июня в Moscow Country Club. Награды удостоился проект по оцифровке всех печатных изданий «Советского спорта» с 1922 года.

В 2022 году в юбилейный 100-й год со дня основания «Советского спорта» было подписано соглашение с Российской государственной библиотекой (оператор НЭБ), в рамках которого все выпуски газет стали эксклюзивно представлены в электронном виде на портале Национальной электронной библиотеки.

Коллекция НЭБ – это наиболее полное собрание материалов «Советского спорта», доступное онлайн широкому кругу читателей и любителей спорта. В НЭБ размещены более 24 000 номеров «Советского спорта», начиная с 1922 года по настоящее время.

«Советский спорт» стал шестикратным лауреатом премии «Спорт и Россия». В прошлые года также отмечались его редакционные и продуктовые проекты.