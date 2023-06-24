Президент России подписал закон о манипулировании результатами соревнований

Президент России Владимир Путин подписал закон о манипулировании результатами спортивных соревнований, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон расширяет права спортивных федераций, как общероссийских, так и региональных, а также организаторов спортивных соревнований, в части получение информации о заключенных пари теми, кому запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах (спортсмены, судьи, тренеры, руководители команд и агенты).

Инициатива была внесена в Госдуму председателем комитета по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым.