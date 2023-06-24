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Президент России подписал закон об интеграции новых регионов в систему российского спорта

Документ ускорит процесс вхождения спортивных организаций новых регионов в единую систему страны.
Президент России подписал закон об интеграции новых регионов в систему российского спорта
24 июня 2023 18:22
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий интеграцию новых регионов в систему российского спорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По замыслу инициаторов законопроекта, данный закон ускорит интеграцию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в единую спортивную систему России. Новые российские регионы смогут рассчитывать на те же преференции и финансирование, что и другие. Кандидаты в сборные команды России будут формироваться из числа спортсменов в новых регионах.

Кроме того, спортсмены и тренеры могут участвовать в стартах на общероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты.

источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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