«Барселона» стала чемпионом в шести разных видах спорта в сезоне-2022/23

Клубы «Барселоны» стали победителями в шести различных чемпионатах по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

Сообщается, что мужская и женские футбольные клубы сине-гранатовых завоевали титулы Ла Лиги, мужские баскетбольные и гандбольные команды выиграли чемпионаты страны, также каталонцы стали чемпионами Испании по футзалу и хоккею на квадах (роликовых коньках).

Добавим, что за всю историю существования, «Барселона» записала на свой счет 124 чемпионских трофея в различных видах спорта.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 мужская команда «Барселоны» под руководством Хави стала обладателем Суперкубка Испании.