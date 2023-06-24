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«Барселона» стала чемпионом в шести разных видах спорта в сезоне-2022/23

За всю историю команды каталонцев завоевали 124 чемпионских трофея.
«Барселона» стала чемпионом в шести разных видах спорта в сезоне-2022/23
24 июня 2023 19:17
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Клубы «Барселоны» стали победителями в шести различных чемпионатах по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

Сообщается, что мужская и женские футбольные клубы сине-гранатовых завоевали титулы Ла Лиги, мужские баскетбольные и гандбольные команды выиграли чемпионаты страны, также каталонцы стали чемпионами Испании по футзалу и хоккею на квадах (роликовых коньках).

Добавим, что за всю историю существования, «Барселона» записала на свой счет 124 чемпионских трофея в различных видах спорта.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 мужская команда «Барселоны» под руководством Хави стала обладателем Суперкубка Испании.

источник: Sport.es
«Барселона» стала чемпионом в шести разных видах спорта в сезоне-2022/23
«Барселона» стала чемпионом в шести разных видах спорта в сезоне-2022/23
За всю историю команды каталонцев завоевали 124 чемпионских трофея.
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