Российские космонавты поздравили со 100-летием московского спорта

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев записали специальное видеообращение в честь столетия московского спорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Российские космонавты поздравили с борта МКС московский спорт со 100-летием. В специальном видеообращении отметили, что наши атлеты во многих дисциплинах достигли космических высот и сегодня поднимают планку мирового спорта, ставят новые рекорды. В этом они похожи на первых отечественных покорителей космоса», - говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях.

Космонавты также отметили, что с интересом следят за выступлениями спортсменов, оставив автографы на флаге с праздничной символикой.

Празднование 100-летия московского спорта запланировано на 1 июля в «Лужниках».