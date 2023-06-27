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Российские космонавты поздравили со 100-летием московского спорта

Участники экспедиции на МКС записали специальное видеообращение.
27 июня 2023 09:39
автор: Александр Евграфов

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев записали специальное видеообращение в честь столетия московского спорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Российские космонавты поздравили с борта МКС московский спорт со 100-летием. В специальном видеообращении отметили, что наши атлеты во многих дисциплинах достигли космических высот и сегодня поднимают планку мирового спорта, ставят новые рекорды. В этом они похожи на первых отечественных покорителей космоса», - говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях.

Космонавты также отметили, что с интересом следят за выступлениями спортсменов, оставив автографы на флаге с праздничной символикой.

Празднование 100-летия московского спорта запланировано на 1 июля в «Лужниках».

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