Стали известны даты проведения Игр стран БРИКС в Казани

Игры стран БРИКС состоятся в Казани с 4 по 18 июня 2024 года, сообщил на брифинге министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

По его словам, проект спортивной программы Игр включает в себя более 20 видов спорта и дисциплин. Соревнования предлагается провести в открытом формате с приглашением спортивных делегаций из стран, которые выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС.

Леонов отметил, что намеченные даты позволяют странам привезти в Казань лучших спортсменов до Олимпиады, но если ситуация будет складываться по-другому, то на соревнования могут быть приглашены и юношеские сборные.

Виды спорта будут определены позднее, однако уже известно, что страны-участники предложили капоэйру, го, джуксей и другие национальные виды.