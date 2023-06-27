ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Стали известны даты проведения Игр стран БРИКС в Казани

Ранее президент России поручил правительству представить предложения о проведении соревнований в стране.
27 июня 2023 13:29
автор: Александр Евграфов

Игры стран БРИКС состоятся в Казани с 4 по 18 июня 2024 года, сообщил на брифинге министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

По его словам, проект спортивной программы Игр включает в себя более 20 видов спорта и дисциплин. Соревнования предлагается провести в открытом формате с приглашением спортивных делегаций из стран, которые выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС.

Леонов отметил, что намеченные даты позволяют странам привезти в Казань лучших спортсменов до Олимпиады, но если ситуация будет складываться по-другому, то на соревнования могут быть приглашены и юношеские сборные.

Виды спорта будут определены позднее, однако уже известно, что страны-участники предложили капоэйру, го, джуксей и другие национальные виды.

источник:
Подведены итоги десятой премии «Спорт и Россия»
Подведены итоги десятой премии «Спорт и Россия»
«Советский спорт» не остался без наград.
27.06.2023 10:26
Хроника
автор: Александр Шульгин
Российские космонавты поздравили со 100-летием московского спорта
Участники экспедиции на МКС записали специальное видеообращение.
27.06.2023 09:39
Хроника
автор: Александр Евграфов
«Барселона» стала чемпионом в шести разных видах спорта в сезоне-2022/23
«Барселона» стала чемпионом в шести разных видах спорта в сезоне-2022/23
За всю историю команды каталонцев завоевали 124 чемпионских трофея.
24.06.2023 19:17
Хроника
автор: Глеб Шевяков
Президент России подписал закон об интеграции новых регионов в систему российского спорта
Президент России подписал закон об интеграции новых регионов в систему российского спорта
Документ ускорит процесс вхождения спортивных организаций новых регионов в единую систему страны.
24.06.2023 18:22
Хроника
автор: Александр Евграфов
Президент России подписал закон о манипулировании результатами соревнований
Закон направлен на расширение прав спортивных федераций.
24.06.2023 17:46
Хроника
автор: Александр Евграфов
«Советский спорт» и Национальная электронная библиотека стали лауреатами премии «Спорт и Россия»
«Советский спорт» и Национальная электронная библиотека стали лауреатами премии «Спорт и Россия»
23.06.2023 17:18
Хроника
автор: Сергей Иванов
Игры БРИКС состоятся в Казани в июне 2024 года
Игры БРИКС состоятся в Казани в июне 2024 года
В программу соревнований войдут 22 вида спорта.
22.06.2023 16:56
Хроника
автор: Александр Евграфов
Колобков считает, что добиваться восстановления спортсменов надо через суд
Сложно, но возможно.
19.06.2023 19:11
Хроника
автор: Максим Скороходов
Колобков заявил, что переход в Азию не спасет российский спорт от санкций
Колобков заявил, что переход в Азию не спасет российский спорт от санкций
Шахматы - исключение.
19.06.2023 14:47
Хроника
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.