ВАДА рассказало, как будет проходить восстановление РУСАДА

ВАДА отчиталось за работу организации в 2022 году.

В представленном отчете описан порядок восстановления статуса РУСАДА. Согласно документу, анализ независимого комитета будет произведен только после того, как ВАДА решит, что все условия по восстановлению выполнены, если комитет с этим согласится, то вопрос будет передан на исполком ВАДА, который примет окончательное решение.

Напомним, что срок наказания РУСАДА, установленный CAS, истек 17 декабря. Из-за санкция российские спортсмены выступали на последних Олимпиадах в нейтральном статусе.