ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

ВАДА рассказало, как будет проходить восстановление РУСАДА

Окончания срока санкций, установленных CAS, недостаточно.
28 июня 2023 10:19
автор: Максим Скороходов

ВАДА отчиталось за работу организации в 2022 году.

В представленном отчете описан порядок восстановления статуса РУСАДА. Согласно документу, анализ независимого комитета будет произведен только после того, как ВАДА решит, что все условия по восстановлению выполнены, если комитет с этим согласится, то вопрос будет передан на исполком ВАДА, который примет окончательное решение.

Напомним, что срок наказания РУСАДА, установленный CAS, истек 17 декабря. Из-за санкция российские спортсмены выступали на последних Олимпиадах в нейтральном статусе.

источник: WADA
Стали известны даты проведения Игр стран БРИКС в Казани
Стали известны даты проведения Игр стран БРИКС в Казани
Ранее президент России поручил правительству представить предложения о проведении соревнований в стране.
27.06.2023 13:29
Хроника
автор: Александр Евграфов
Подведены итоги десятой премии «Спорт и Россия»
Подведены итоги десятой премии «Спорт и Россия»
«Советский спорт» не остался без наград.
27.06.2023 10:26
Хроника
автор: Александр Шульгин
Российские космонавты поздравили со 100-летием московского спорта
Участники экспедиции на МКС записали специальное видеообращение.
27.06.2023 09:39
Хроника
автор: Александр Евграфов
«Барселона» стала чемпионом в шести разных видах спорта в сезоне-2022/23
«Барселона» стала чемпионом в шести разных видах спорта в сезоне-2022/23
За всю историю команды каталонцев завоевали 124 чемпионских трофея.
24.06.2023 19:17
Хроника
автор: Глеб Шевяков
Президент России подписал закон об интеграции новых регионов в систему российского спорта
Президент России подписал закон об интеграции новых регионов в систему российского спорта
Документ ускорит процесс вхождения спортивных организаций новых регионов в единую систему страны.
24.06.2023 18:22
Хроника
автор: Александр Евграфов
Президент России подписал закон о манипулировании результатами соревнований
Закон направлен на расширение прав спортивных федераций.
24.06.2023 17:46
Хроника
автор: Александр Евграфов
«Советский спорт» и Национальная электронная библиотека стали лауреатами премии «Спорт и Россия»
«Советский спорт» и Национальная электронная библиотека стали лауреатами премии «Спорт и Россия»
23.06.2023 17:18
Хроника
автор: Сергей Иванов
Игры БРИКС состоятся в Казани в июне 2024 года
Игры БРИКС состоятся в Казани в июне 2024 года
В программу соревнований войдут 22 вида спорта.
22.06.2023 16:56
Хроника
автор: Александр Евграфов
Колобков считает, что добиваться восстановления спортсменов надо через суд
Сложно, но возможно.
19.06.2023 19:11
Хроника
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.