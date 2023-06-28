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Бывший футболист NFL Райан Маллетт погиб, утонув в 35 лет

Спасатели вытащили спортсмена из воды, но вернуть к жизни не смогли.
28 июня 2023 15:12
автор: Максим Скороходов

Бывший квотербек клубов NFL «НьюИнгленд Пэтриотс», «Хьюстон Тексанс» и «Балтимор Рэйвенс» Райан Маллетт утонул в возрасте 35 лет, сообщает пресс-служба турнира.

По данным офиса шерифа округа Окалуса (штат Флорида), 27 июня было зафиксировано обращение в 911, в котором говорилось, что группа людей не может выбраться на берег в Мексиканском заливе. Спортсмена вытащили из-под воды бездыханного и экстренно доставили в больницу, где констатировали смерть.

Добавим, что Маллетт завершил карьеру в 2017 году, после чего работал тренером в школе.

источник: NFL
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