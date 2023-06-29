Мамун рассказала, как санкции мешают российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун ответила на вопрос о неравных условиях, в которые поставили российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

«Лучше спросить у тех, кто выступал под нейтральным флагом. Конечно, это забирает мысли и нервы. Даже мы, работая на трибунах, думали, чтобы лишний раз не крикнуть что-то в поддержку, боясь каких-нибудь штрафов в сторону сборной. Флаги нельзя, это нельзя, то нельзя... Все равно это напрягает. Ты так или иначе думаешь об этом, так как понимаешь, что из-за неосторожности, которая никак не касается твоих спортивных достижений, результат может быть аннулирован», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Мамун.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией. Однако это решение не касается Олимпийских игр.