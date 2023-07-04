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Путин пригласил сборные стран ШОС на Международный фестиваль спорта

Президент России отметил роль спортивной составляющей в сотрудничестве между странами.
04 июля 2023 11:55
автор: Александр Евграфов

Президент России Владимир Путин пригласил сборные стран ШОС на Фестиваль университетского спорта. Об этом глава государства заявил в ходе совета глав государств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в формате видеосвязи под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Хотел бы отметить заинтересованную реакцию на выдвинутые Россией год назад идеи о развитии спортивного сотрудничества в рамках ШОС, проведении в наших государствах крупных спортивных мероприятий под эгидой организации. Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российской город – Екатеринбург, где в августе пройдёт Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ», - отметил президент России.

Также глава государства пригласил делегации стран ШОС на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года.

источник: Официальный сайт Президента России
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