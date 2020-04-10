В Москве со следующей недели введут пропускной режим

По словам мэра, пропускной режим будет введен в Москве уже с 13 апреля. «Будем постепенно вводить, - заявил Собянин. - На первом этапе введем его для поездок на работу, на втором - для поездок в других целях, на третьем - если понадобится - для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно».
Пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти получат право проверять достоверность сообщаемых сведений. Напомним, что на 10 апреля в России коронавирусом заразились более 12 тысяч человек, из них около 8 тысяч - в Москве.
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