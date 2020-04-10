В Москве со следующей недели введут пропускной режим - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 апреля 2020 20:46ХроникаСергеев Иван

В Москве со следующей недели введут пропускной режим

Мэр столицы Сергей Собянин выступил с официальным обращением к москвичам в связи с распространением коронавируса.

По словам мэра, пропускной режим будет введен в Москве уже с 13 апреля. «Будем постепенно вводить, - заявил Собянин. - На первом этапе введем его для поездок на работу, на втором - для поездок в других целях, на третьем - если понадобится - для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно».

Пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти получат право проверять достоверность сообщаемых сведений. Напомним, что на 10 апреля в России коронавирусом заразились более 12 тысяч человек, из них около 8 тысяч - в Москве.

Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Загитова показала, как готовится к ЕГЭ (видео) Туктамышева опубликовала тизер произвольной программы (видео) Хованцев – об участии Логинова на ОИ-2022: Он не один. Йохауг тоже отбывала наказание
Йобчик сборной СССР. Как Польша олимпийских чемпионов обыграла Продолжаем рассказ об удивительных событиях в мире хоккея, состоявшихся 8 апреля. На очереди громкое поражение сборной СССР (4:6) от поляков на ЧМ-1976. 08.04.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
От «Вы там охренели совсем!» до «Палыч, так держать!» Болельщики ответили Семину Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в своем инстаграме продолжил поднятую им же самим накануне дискуссию о зарплатах в российском футболе. Комментарии пользователей не заставили долго ждать. 10.04.2020 13:00 Футбол Сергеев Иван
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
«Аскаров – интересный парень». Но это не профессия Вратарь Ярослав Аскаров из системы СКА и форвард Родион Амиров из «Салавата Юлаева» вошли в топ-10 рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ перед драфтом новичков. 09.04.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья
Новости
00:01 ММА Джастин Гэтжи: Сейчас мы все должны победить в бою против коронавируса
23:40 Футбол В «Лестере» не будут увольнять сотрудников
23:32 Хоккей Источник: Фрэнсон покинет «Авангард»
23:20 Хоккей Илья Ковальчук: Переход в СКА был правильным решением, я хотел выиграть Олимпиаду
22:58 Футбол В Италии продлили карантин до 3 мая
22:37 Футбол Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Далглиш заразился коронавирусом в 69 лет
22:23 Хоккей Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ
22:07 ММА Макгрегор призвал правительство Ирландии закрыть границы
21:56 ММА Емельяненко провел поединок с сыном Кадырова
21:48 Футбол Ральф Рангник – о предварительном контракте с «Миланом»: Ничего общего с реальностью
21:33 Футбол Леонид Слуцкий: Футбол возобновится, когда Тарасов восстановится, учитывая его политические связи
21:16 Хоккей Кормье и Юдин продлили контракты с «Ак Барсом»
20:59 Баскетбол НБА и профсоюз игроков договорились о продлении моратория на сделки
20:49 Футбол «Неман» и «Белшина» сыграли вничью
20:46 Хроника В Москве со следующей недели введут пропускной режим
20:34 Олимпиада ОКР дополнительно выделит федерациям 265 миллионов рублей на подготовку к Олимпиаде
20:23 Футбол Игорь Гамула: Карпин будет «стрелять», пока не будет сына
20:18 Хроника Минспорта допустило банкротство клубов в проекте стратегии развития до 2030 года
20:08 Футбол Валерий Баринов: Губерниев – никто, чтобы лаять на такого слона, как Семин
19:54 Футбол Дмитрий Селюк: В дальнейшем Чорлука не имеет права быть капитаном «Локомотива»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
По-фургальски: Хабаровскому краю угрожает тотальная диарея
Сразу пять пожилых оренбуржцев заразились коронавирусом после празднования юбилея
Неделя Ростова: 29 заразившихся коронавирусом, штрафы и налоговые послабления
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика