Василий Уткин: Никто и никогда не увидит денег, которые идут в пенсионный фонд РФ Известный российский журналист раскритиковал государство за недостаточную финансовую помощь гражданам во время пандемии коронавируса.

«Государство, ты мне на кой вот сейчас, в данный момент? - поставил вопрос Уткин в эфире «Дождя». - Я бы в принципе сам дома отсиделся бы, наверное... Но я много лет, уже десятилетий, все скидываю и скидываю тебе долю от своих заработков, какую-то часть денег ты у меня забираешь само, и я никогда их не увижу. Я имею в виду так называемый пенсионный фонд. И никто никогда их не увидит, это совершенно очевидно».

«Я за свой счет, собственно, сижу дома, сам себя запер, за квартиру плачу, все налоги и так далее, - продолжил журналист. - Это что? То, ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет тридцать, что ли?.. Мне такое государство не нужно. Ни для чего».