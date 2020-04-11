С 15 апреля наличие цифрового пропуска для поездок по Москве станет обязательным (схема)

По словам Собянина, который подписал соответствующий указ, начать оформление цифровых пропусков можно будет с 13 апреля. С 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным.

Система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым.

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.

Между Москвой и Московской областью будет действовать «роуминг» цифровых пропусков. Для поездки «Москва – Московская область» и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. И наоборот, жители области заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте.

Пропуск для поездки в личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т.п.) выдается на 1 день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет 2 раза в неделю. А вот кто сможет ездить в Москве и Подмосковье без спецпропуска: военные, чиновники, судьи, адвокаты, нотариусы и их помощники, журналисты, частные охранники. Этим категориям граждан достаточно служебного удостоверения.