Соловьев - Уткину: Крикни громко, чтобы тебя в Киеве услышали - Советский спорт
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12 апреля 2020 22:59ХроникаСергеев Иван

Соловьев - Уткину: Крикни громко, чтобы тебя в Киеве услышали

Журналист Владимир Соловьев продолжил полемику в соцсетях с Василием Уткиным.

Все началось с твита Уткина о том, что он не хочет жить в таком государстве, как Россия, где в период коронавируса население не получает должной финансовой поддержки от властей из средств пенсионного фонда, деньги в который уходят безвозвратно («никто и никогда их не увидит»).

На что Соловьев в радиоэфире ответил: «...А, это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным».

Реакция Уткина последовала незамедлительно. «Я родился в СССР, живу в России. Если я вижу, как мое правительство меня предает, я буду говорить ему что хочу и когда захочу. И мне не будет интересно мнение ... (нецензурное) обезьяны, сбежавшей от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающей в России».

Соловьев поставил под этим твитом такой комментарий: «Крикни громче, чтобы тебя в Киеве услышали».

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