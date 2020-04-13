Карякин и Винер-Усманова вошли в состав Общественной палаты РФ Гроссмейстер Сергей Карякин и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова попали в утвержденный президентом список.

Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты. Это 40 человек. Российский спорт среди них, помимо Карякина и Винер-Усмановой, представляет паралимпиец Сергей Бурлаков.

Отметим, что это седьмой состав Общественной палаты. В нее входят граждане РФ, имеющие особые заслуги перед государством и обществом.