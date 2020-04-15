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15 апреля 2020 08:03ХроникаСергеев Иван

Канделаки будет защищать на суде Губерниева

Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки описала свои действия в том случае, если Елена Вяльбе начнет судиться с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Губерниев эмоциональный парень, но я всегда буду защищать своих сотрудников, - заявила Канделаки во время организованного РБК прямого эфира »Бизнес на карантине». - Буду на его стороне, если оскорбительные высказывания приведут к разбирательству. Если бы не Дмитрий, миллионы людей не стали бы смотреть биатлон. А Елена Валерьевна - сильная женщина, сама может за себя постоять».

Напомним, в марте известный телекомментатор неоднократно позволял себе резкие высказывания о трехкратной олимпийской чемпионке, возглавляющей Федерацию лыжных гонок России. Вяльбе была готова подать в суд.

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