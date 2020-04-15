Канделаки будет защищать на суде Губерниева

«Губерниев эмоциональный парень, но я всегда буду защищать своих сотрудников, - заявила Канделаки во время организованного РБК прямого эфира »Бизнес на карантине». - Буду на его стороне, если оскорбительные высказывания приведут к разбирательству. Если бы не Дмитрий, миллионы людей не стали бы смотреть биатлон. А Елена Валерьевна - сильная женщина, сама может за себя постоять».
Напомним, в марте известный телекомментатор неоднократно позволял себе резкие высказывания о трехкратной олимпийской чемпионке, возглавляющей Федерацию лыжных гонок России. Вяльбе была готова подать в суд.
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