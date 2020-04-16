Смотрите в 21.30 в Instagram прямой эфир Николая Яременко и Алексея Андронова Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко и известный футбольный комментатор Алексей Андронов обещают обсудить самые главные вопросы текущей спортивной жизни.

Примерно в 21.30 в четверг, 16 марта, вас ждет прямой эфир, к которому вы сможете подключиться и задать свои вопросы, предложить темы для обсуждения, высказать свою позицию.

Заранее подпишитесь, чтобы ничего не пропустить – @yaremenkonikolay и @alandronov.