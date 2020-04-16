Парад Победы не состоится 9 мая Президент России перенес военный парад, приуроченный к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«До праздника Победы, до Дня Победы уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна, - подчеркнул Владимир Путин. - Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет к 9 мая, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям».

По словам президента, парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса. «Весь этот год объявлен Годом памяти и славы», - напомнил Путин.