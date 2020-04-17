Социальная акция от наших коллег Наши коллеги из журнала «Лиза» запустили социальную акцию, которая нам кажется в нынешнее время очень важной - #КупиБабушкеКроссворд.

Сегодня в особой группе риска находятся пожилые люди. Они вынуждены находиться в самоизоляции. Для них выход в магазин или за лекарствами — это риск.

Давайте поможем нашим бабушкам и дедушкам, соседям по дому и тем, кто сейчас один.

Это легко:

Принесите пожилым людям полезные продукты и необходимые лекарства,

Поддержите челлендж #КупиБабушкеКроссворд. Купите выпуск кроссвордов от журнала «Лиза» и подарите его знакомым , бабушкам и дедушкам, чтобы им не было скучно в четырёх стенах,

И просто позвоните им, чтобы спросить, как дела.

Эти простые действия окажут РЕАЛЬНУЮ помощь и поддержку.

Ваши затраты минимальны, а добро - реально!