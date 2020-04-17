ZASPORT помогает спортивным ветеранам

Официальный экипировщик Олимпийской команды России ZASPORT при участии Департамента спорта города Москвы организовал доставку необходимых продуктовых наборов, медицинских масок и антисептиков спортивным ветеранам, представителям различных видов спорта - от конькобежного до плавания и спортивной гимнастики.

- Если есть возможность и желание помочь, то нужно это делать. Особенно во время эпидемии, когда многим тяжело. Советские спортсмены всегда нас восхищали своими достижениями и поддержка сейчас - это то немногое, что мы можем для них сделать. Наши волонтёры рассказали, с какой благодарностью их встречали пожилые люди и это здорово, что мы смогли быть им полезными. Сейчас появилось новое и очень важное понятие - ковидарность, это солидарность во время пандемии. Люди по мере своих сил готовы помогать тем, кто слабее и нуждается во внимании - это действительно дорогого стоит, - говорит Анастасия Задорина, главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT.



