Собянин сообщил об ужесточении пропусного режима в Москве с 22 апреля

После введения пропускного режима транспортный поток сократился на 70 процентов - и Собянин посчитал такое падение недостаточным для эффективной борьбы с пандемией. Напомним, с 15 апреля контроль передвижения велся в ручном режиме. Теперь предполагается автоматизировать процесс с помощью средств фотофиксации, как это давно делается при нарушениях ПДД.

Кроме того, с 22 апреля москвичи и жители Подмосковья смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии проездных билетов «Тройка» или «Стрелка», а также социальной карты Москвы и Московской области. Номер карты необходимо будет указывать при оформлении введенного ранее цифрового пропуска.

«Ранее номера электронных карт включались в цифровые пропуска в добровольном порядке, теперь это обязательное требование, которое надо выполнить не менее чем за пять минут до первой поездки», - подчеркнул Собянин. Все изменения в пропуск можно внести на сайте mos.ru.

В случае с поездками на личном транспорте, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, журналисты и другие обладатели удостоверений государственного образца, как и раньше, не обязаны получать цифровые пропуска. Однако, по словам Собянина, данные категории граждан должны зарегистировать на сайте mos.ru номера своих машин и электронных карт. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, а их владельцы - штрафоваться. »Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды - в том же порядке, что и цифровые пропуска», - добавил мэр.

Наконец, расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ.

Напомним, что на 18 апреля в Москве от коронавируса скончались 148 человек, более 20 тысяч были заражены.