Хабенский – Кержакову: На карантине смотрю «Щенячий патруль»

«Сейчас появилась возможность посмотреть «Щенячий патруль», - признался актер в прямом эфире инстаграма бывшего форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова. - А потом придумываю для своих маленьких творцов 10 фантастических версий того, зачем сидеть в четырех стенах. Из большого кино на днях посмотрел фильм «Холоп». До этого времени не было».

Напомним, что Хабенский, как уроженец Ленинграда, поддерживает петербургский «Зенит».