Василий Уткин: Я не трону Соловьева пальцем при встрече Спортивный журналист Василий Уткин ответил на угрозы в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьева.

«Он начал угрожать меня избить, но я не стану с ним драться ни при каких обстоятельствах, потому что если этого человека тронуть хотя бы пальцем, ты гарантированно потеряешь все и сядешь, это совершенно очевидно, - заявил Уткин на своем ютуб-канале. - Мое оружие - слово. Если мне доведется встретится с Владимиром Соловьевым где-либо, что бы он ни делал, я не трону его пальцем. Я уберу руки за спину».

Напомним, что пикировка Уткина и Соловьева продолжается около двух недель. Спортивный журналист вызвал телеведущего на рэп-баттл, но тот отказался. Позже на сайте change.ru появилась петиция с требованием убрать Соловьева из федерального эфира. В рамках свого ютуб-шоу он угрожал физической расправой над Уткиным, в частности, обещал врезать сопернику «сверху по кумполу».