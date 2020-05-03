Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 3 мая

РОССИЯ
За сутки
Заражения – 10 633
Смерти – 60
Выздоровления – 1 620
Всего
Заражения – 134 877
Смерти – 1 285
Выздоровления – 16 676
МОСКВА
За сутки
Заражения – 5 948
Смерти – 34
Выздоровления – 655
Всего
Заражения – 68 606
Смерти – 729
Выздоровления – 7 029
МИР
За сутки
Заражения – 81 214
Смерти – 5 187
Выздоровления – 38 409
Всего
Заражения – 3 499 060
Смерти – 244 902
Выздоровления – 1 129 775
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