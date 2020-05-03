Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 3 мая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 мая 2020 11:17Хроника

Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 3 мая

Приводим официальные данные по пандемии COVID-19 в России, Москве и мире.

РОССИЯ

За сутки

Заражения – 10 633
Смерти – 60
Выздоровления 1 620

Всего

Заражения 134 877
Смерти 1 285
Выздоровления 16 676

МОСКВА

За сутки

Заражения 5 948
Смерти 34
Выздоровления 655

Всего

Заражения 68 606
Смерти 729
Выздоровления – 7 029

МИР

За сутки

Заражения – 81 214
Смерти – 5 187
Выздоровления – 38 409

Всего

Заражения – 3 499 060
Смерти – 244 902
Выздоровления – 1 129 775

Он уволил из ЦСКА Брагина. А теперь сам стал армейцем ЦСКА официально объявил о подписании контрактов на два сезона с вратарем Александром Шарыченковым и нападающим Андреем Локтионовым. 02.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Сталинградцы могут все». Как «Спартак» сыграл в футбол в 1943 году Ровно 77 лет назад состоялся легендарный футбольный матч - спустя три месяца после разгрома 6-й армии Паулюса на трибунах стадиона в Сталинграде собралось 10 тысяч болельщиков. 02.05.2020 12:30 Футбол Волохов Юрий
НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин об очередном рейтинге лучших хоккеистов, составленном в США. 01.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC Известный российский боец смешанного стиля вышел в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 28.04.2020 00:30 ММА Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Мария Агапова: У большинства бойцов были увечья пострашнее коронавируса Мария Агапова: Если людям интересен бой Фергюсона и Нурмагомедова, Уайт его обязательно организует Мария Агапова: Последние дни перед подписанием контракта с UFC были близки к полному безумию
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав
«Энфилд» и Абрамович без футбола. Англичане выбрали стадионы для завершения сезона Клубы АПЛ решили доиграть чемпионат-2019/20 на нейтральных аренах. Стали известны новые подробности. 02.05.2020 10:30 Футбол Сергеев Иван
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
«Завис в Уфе у друзей, есть бильярд, баня – жить можно» Джонатан Гурейро – о карантине Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, рассказал, почему в Уфе ему комфортнее переживать карантин. 01.05.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
14:14 Хоккей Александр Крылов: Широков будет играть в Москве под руководством своего любимого тренера
13:58 Футбол Депутат от Волгограда Гусева ответила Уткину, который назвал «Ротор» командой из «города гопников»
13:56 Хоккей Александр Крылов: Для Хохлачева переход в «Авангард» также должен стать новым вызовом в карьере
13:41 Футбол Мутко выступил против расширения РПЛ и за возвращение системы «весна-осень»
13:36 Футбол Димитар Бербатов: Мысли Кейна уже не связаны с «Тоттенхэмом»
13:17 Футбол Карло Анчелотти: Меня не удивляет, что Ибрагимович все еще играет
13:00 Олимпиада Наталья Ищенко: Надеюсь, Олимпийские игры состоятся – пусть и на год позже
12:47 Футбол Карло Анчелотти: «Милан» должен бояться плохих тренеров, а не иностранных
12:32 Хоккей В «Северстали» упразднили должность генерального менеджера
12:19 Футбол «Рейнджерс» предоставит доказательства мошенничества в шотландской лиге
12:01 Футбол «Ливерпуль» лидирует в борьбе за Кулибали
11:43 Футбол «Интер» не намерен отступать в борьбе за трансфер Погба
11:27 Хоккей Гендиректор «Салавата Юлаева» – о потолке зарплат: Это будет интересный опыт для КХЛ
11:17 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 3 мая
11:05 Футбол «Локомотив» интересуется защитником ПАОКа
11:01 Хоккей «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси» и «Монреаль» интересуются защитником Лехтоненом
11:01 Хоккей Олимпийский чемпион Широков перешел в «Спартак»
10:44 Баскетбол Бывший защитник сборной России Бекки Хэммон может возглавить «Нью-Йорк Никс»
10:26 Футбол «Реал» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов фунтов за Погба
10:09 Футбол «Барселона» собирается продать в клубы АПЛ сразу девять игроков
Деньги пойдут в трубу. Как Европа наказала Газпром и всю Россию
Продление самоизоляции, коронавирусный рекорд, заражение премьер-министра
Карта заражения, выживающие мамы и «летальный» прогноз врача: итоги недели в Карелии
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
42 волгоградца пополнили статистику инфицированных коронавирусом
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика