Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 6 мая - Советский спорт
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06 мая 2020 11:03Хроника

Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 6 мая

Приводим официальные данные по пандемии COVID-19 в России, Москве и мире.

РОССИЯ

За сутки

Заражения – 10 419
Смерти – 85
Выздоровления 1 411

Всего

Заражения 166 013
Смерти 1 540
Выздоровления 21 334

МОСКВА

За сутки

Заражения 5 858
Смерти 50
Выздоровления 588

Всего

Заражения 85 973
Смерти 866
Выздоровления – 8 458

МИР

За сутки

Заражения – 82 230
Смерти – 6 026
Выздоровления – 46 224

Всего

Заражения – 3 742 514
Смерти – 258 509
Выздоровления – 1 250 231

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