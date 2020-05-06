«Динамо» запустило проект #ФамилииПобеды В преддверии 75-летия Победы футбольный клуб «Динамо-Москва» запустил проект в память о воинах ВОВ.

Их истории расскажут от первого лица динамовцы, которые носят такую же фамилию – иногда по наследству, иногда по случайному совпадению.

«Проект получил название #ФамилииПобеды, потому что мы убеждены, что чтить героев можно и нужно поименно», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба. Все динамовцы уже имеют возможность принять участие в клубной акции #БессмертныйПолкДинамо.

Начиная с 5 мая в течение нескольких дней на официальных медиа ресурсах клуба будут размещаться видеоролики с рассказами о войне. Эти воспоминания были написаны бойцами фронтов Второй мировой войны в разное время. Воспроизведут их от первого лица футболист, тренер, болельщик и ветеран «Динамо».