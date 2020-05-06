Путин поддержал планы открытия промышленных предприятий в Москве Президент России Владимир Путин поддержал планы открытия промышленных предприятий и объектов строительства в Москве после 12 мая.

- Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, они обоснованы абсолютно. Разумеется это нужно делать в контакте с главным санитарным врачом, - заявил глава государства, комментируя предложение мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий.