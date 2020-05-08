В ZASPORT поздравили ветеранов спорта с 9 мая Официальный экипировщик Олимпийской команды России ZASPORT поздравил ветеранов спорта с наступающим Днем Победы.

- Позитивные эмоции - то, что нам всем очень необходимо сейчас, - рассказала Анастасия Задорина, главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT. - А ещё важнее - подарить эти эмоции тем, кто нуждается в поддержке. В апреле мы отправляли ветеранам спорта продуктовые наборы, маски, санитайзеры, а накануне 9 мая наши волонтеры организовали доставку корзин с фруктами, сладостями, чаем, а также мы передали спортивные костюмы ZASPORT и футболки со специальным принтом. И, знаете, когда мы обзванивали ветеранов, чтобы уточнить размер одежды, у многих бабушек и дедушек в голосе были слёзы, и каждый из них говорил: «Спасибо вам большое, что нас не забываете и заботитесь!». Это всё трогает до глубины души, и мы обязательно будем помогать ветеранам спорта на постоянной основе. Они - наша гордость.

Подарки и поздравления от экипировщика олимпийского сборной России получили многие заслуженные спортсмены, принимавшие участие в боях Великой Отечественной Войны, а также ветераны трудового фронта.