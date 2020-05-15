Российская платформа Учи.ру стала вторым по популярности образовательным сайтом в мире Впервые российский проект занимает настолько высокую позицию в авторитетном мировом рейтинге.

Российская онлайн-платформа Учи.ру (uchi.ru) заняла второе место среди самых посещаемых образовательных сайтов мираю. Таковы данные крупнейшего аналитического портала SimilarWeb за апрель этого года.

Также согласно данным SimilarWeb, Учи.ру по итогам апреля заняла 11-е место среди абсолютно всех категорий сайтов России, опередив Википедию и уступив лишь таким традиционно посещаемым проектам, как соцсети и поисковики. Количество посещений на сайт Учи.ру в течение месяца составило 109,4 млн.

– Подобные высокие показатели свидетельствуют о том, что мы смогли адаптироваться и предложить очень нужный и при этом качественный продукт российскому школьному сообществу. Учи.ру, будучи и ранее самым востребованным онлайн-порталом среди учителей и учащихся школ России, укрепил свои позиции: сегодня на нашей платформе занимаются более половины школьников страны. Мы понимаем всю ответственность: непрерывно совершенствуем платформу и улучшаем процессы, создавая образовательный продукт мирового уровня, – отметил генеральный директор Учи.ру Илья Паршин.

– С переходом школ и вузов на дистанционное обучение онлайн-решения во всех странах столкнулись с огромным спросом. При этом, будучи в равных условиях со всем миром, российская платформа Учи.ру продемонстрировала выдающиеся результаты, представив Россию в лидерах мирового рейтинга, – добавил Алексей Благинин, директор центра проектов Агентства стратегических инициатив.