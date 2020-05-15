Российская платформа Учи.ру стала вторым по популярности образовательным сайтом в мире - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 мая 2020 09:00Хроника

Российская платформа Учи.ру стала вторым по популярности образовательным сайтом в мире

Впервые российский проект занимает настолько высокую позицию в авторитетном мировом рейтинге.

Российская онлайн-платформа Учи.ру (uchi.ru) заняла второе место среди самых посещаемых образовательных сайтов мираю. Таковы данные крупнейшего аналитического портала SimilarWeb за апрель этого года.

Также согласно данным SimilarWeb, Учи.ру по итогам апреля заняла 11-е место среди абсолютно всех категорий сайтов России, опередив Википедию и уступив лишь таким традиционно посещаемым проектам, как соцсети и поисковики. Количество посещений на сайт Учи.ру в течение месяца составило 109,4 млн.

Подобные высокие показатели свидетельствуют о том, что мы смогли адаптироваться и предложить очень нужный и при этом качественный продукт российскому школьному сообществу. Учи.ру, будучи и ранее самым востребованным онлайн-порталом среди учителей и учащихся школ России, укрепил свои позиции: сегодня на нашей платформе занимаются более половины школьников страны. Мы понимаем всю ответственность: непрерывно совершенствуем платформу и улучшаем процессы, создавая образовательный продукт мирового уровня, – отметил генеральный директор Учи.ру Илья Паршин.

С переходом школ и вузов на дистанционное обучение онлайн-решения во всех странах столкнулись с огромным спросом. При этом, будучи в равных условиях со всем миром, российская платформа Учи.ру продемонстрировала выдающиеся результаты, представив Россию в лидерах мирового рейтинга, – добавил Алексей Благинин, директор центра проектов Агентства стратегических инициатив.

UFC Fight Night 171. Что смотреть кроме боя Орловского? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет 13 мая в Джексонвилле. 12.05.2020 23:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Як-15 взлетел выше всех. Тройка Якушев – Шадрин – Шалимов – лучшая в «Спартаке» «Советский спорт» продолжает определять лучшие звенья в истории отечественных клубов. На очереди «Спартак». 14.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Тейшейра неожиданно «финишировал» Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Еще по теме:
«Вся страна переживает за тебя». Гаджиев поддержал отца Нурмагомедова «Он настоящий преподаватель». Тактаров поддержал отца Нурмагомедова Источник: Отец Хабиба занимался зарядкой несмотря на запрет врачей
РПЛ и КХЛ, когда не я буду содержать вас, а вы – меня, как бундеслига – немцев, а НХЛ – американцев? Спойлер: никогда…   13.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
Гэтжи поставил жирную точку. Пять лет противостояния Хабиба и Тони – псу под хвост 10 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) Джастин Гэтжи выступил киллером исторического противостояния между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 13.05.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
«Фергюсон сделал несколько глупых вещей. Например – согласился на бой с Гэтжи» (ВИДЕО) Боец смешанного стиля Александр Волков в очередном выпуске Sportcast рассказал о поединке Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном, правилах UFC и своих гонорарах. 13.05.2020 20:00 ММА Григорьевская Юлия
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Валерий Баринов: Плюнули в болельщиков и весь наш футбол. Даже по телевизору смотреть матчи не буду Народный артист и преданный болельщик «Локомотива» высказал «Советскому спорту» свое мнение об уходе Юрия Семина с поста главного тренера. 14.05.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
09:30 Футбол Кристиан Пулишич: АПЛ – самая конкурентная лига, она полностью оправдала мои ожидания
09:16 ММА «Дайте пару дней». Олейник отреагировал на вызов американца Ротвелла
09:00 Хроника Российская платформа Учи.ру стала вторым по популярности образовательным сайтом в мире
08:58 Теннис Источник: ATP продлит паузу до начала августа
08:45 Футбол «Ювентус» готов отправить Дибалу в «ПСЖ» ради трансфера Неймара
08:35 ММА «Этот человек – легенда». Гэтжи поддержал отца Нурмагомедова
08:17 Футбол Смолов – Семину: Спасибо за кубки, легенда
00:01 Футбол Илья Геркус: Думаю, что игроки «Локомотива» гуглили, кто такой Николич
23:40 Футбол «Спасибо вам за четыре трофея». Чорлука поблагодарил Семина за совместную работу
23:21 Фигурное катание Александра Трусова – о Тутберидзе: У меня еще будет возможность подарить великому тренеру цветы
23:15 Футбол Гарри Кейн: Я должен быть готов к выходу на поле с первого матча
22:56 Футбол Правительство Великобритании поддержало планы по возобновлению футбольного сезона
22:41 Фигурное катание Трусова опубликовала пост, в котором объяснила переход к Плющенко
22:31 Футбол Гилерме поблагодарил Семина за то, что он сделал для «Локомотива» и его болельщиков
22:09 Футбол «Спасибо за эти два года». Крыховяк попрощался с Семиным
21:56 Футбол Валерий Овчинников: Руководство «Локомотива» совершило чистое самоубийство
21:33 Футбол Тест Ибрагимовича на коронавирус дал отрицательный результат
21:20 Хоккей «Сочи» заключил однолетние контракты с Колготиным и Апальковым
21:07 Хоккей «Трактор» подписал контракты с Алексеевым и Рубинчиком
20:56 Хоккей СКА подписал двухлетний контракт с Бурдасовым
«Вживую — это как спектакль». На чем могли заработать тагильчане в период пандемии
До плато по COVID-19 Волгоградской области еще далеко
Залечили: в Башкирии в Сибае мужчину после инсульта положили в инфекционное отделение
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек
Что вы творите, товарищи взрослые: чего ждать от ЕГЭ в 2020 году
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика