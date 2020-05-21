Михаил Дегтярев: Доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом, должна достигнуть 55 процентов 21 мая 2020 года под председательством Михаила Дегтярева состоялось заседание Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Участие в заседании приняла статс-секретарь - заместитель Министра спорта России Ксения Машкова.

К принятию в первом чтении рекомендован пакет законопроектов во исполнение поручений Президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта от 10 октября 2019 года.

– Разработка проектов велась рабочей группой по совершенствованию законодательства Совета при Президенте России, которую по распоряжению главы государства я возглавляю. Комплекс предлагаемых мер направлен на достижение главной стратегической задачи, поставленной перед нами руководством страны, о доведении до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, – отметил Михаил Дегтярев.

Так же к принятию в первом чтении рекомендован внесенный Правительством законопроект о въезде в Российскую Федерацию иностранных граждан на основании единой электронной визы.

– В своей деятельности профильный Комитет Госдумы руководствуется поручениями, данными Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, - добавил Дегтярев. – В их числе задача о расширении применения электронных виз, что является продолжением стратегии по увеличению несырьевого экспорта до $100 млрд в год. Упрощение процедуры въезда в Россию привлечет иностранных туристов, которые оставят в наших отелях, ресторанах, музеях, сфере транспорта свои доллары, юани, евро, динары и другие валюты. После преодоления пандемии и открытия границ развитие въездного туризма станет одной из приоритетных задач отрасли.