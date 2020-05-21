Собянин объявил о начале смягчения ограничений в Москве с 25 мая

«В середине апреля мы ввели максимально жесткие ограничения, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции, — заявил Собянин. - Эти ограничения нарушили нормальную жизнь миллионов людей, но в итоге оказались не напрасными. Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное «открытие» экономики и возобновление работы городских организаций».
В указе мэра, в частности, говорится о том, что с 25 мая будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы». Пока не в полном объеме. Посещение центров будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru. Также с 25 мая может возобновить работу каршеринг - арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. А вот возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.
Напомним, что семь клубов РПЛ, включая московские «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо», получили 21 мая разрешение на возобновление тренировок. Минспорта России сегодня же поддержало рестарт футбольного сезона. Ранее РФС принял решение провести заключительные восемь туров РПЛ-2019/20 с 21 июня до 22 июля.
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