«Лига помощи ветеранам спорта» стартует в Брянской области

Программа направлена на ресурсную поддержку заслуженных ветеранов спорта пенсионного возраста в условиях самоизоляции. Волонтёры Фонда дважды в месяц привозят ветеранам приятные подарки – корзины со здоровым питанием. Проект успешно запущен в Москве и Брянской области, в ближайших планах Фонда – доставка подарков ветеранам спорта в Санкт-Петербурге, Ростове и других российских городах.

Общероссийская программа «Лига помощи ветеранам спорта» реализуется при финансовой поддержке Первой СРО, непосредственном участии волонтёров НКО «Мобильная карта» (Первый ЦУПИС), а также Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Брянской области.

Программа в Брянской области осуществляется при личном участии и содействии депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, президента Федерации бокса Брянской области Валуева Николая Сергеевича. Депутат поблагодарил Благотворительный фонд «Созвездие Добра» и Министерство спорта РФ за важную инициативу и поддержку ветеранов спорта области:

«У нашей страны есть много поводов для гордости. Это и наука, и культура, и великие военные победы. Все эти достижения раскрывают таланты и характер нашего народа. Но есть и еще одна сфера жизни, в которой Россия достигла больших успехов. Это – спорт. Я считаю, что спорт сделал из меня человека, дал возможность развиваться моей личности и открыл двери в многогранный мир. Ветераны спорта в своё время многое сделали для страны, их имена не сходили с полос газет. И сегодня наша задача – поддержать их в это непростое время. Крепкого всем здоровья, благополучия, добра и всего самого наилучшего! Берегите себя!».

Официальные партнёры программы «Лига помощи ветеранам спорта»:

– Первая СРО букмекеров в составе: БК «Лига Ставок», БК «Winline», БК «Betcity», БК «1ХСТАВКА», БК «MostBet», БК «Tennisi», БК «888.ru», БК «ПАРИ МАТЧ», БК «BWIN», БК «Мелбет», БК «Панорама», БК «Российские ипподромы», БК «ПЯТИГОРСКИЙ ИППОДРОМ»;

– ООО НКО «Мобильная карта» (Первый ЦУПИС).

Информационный партнёр – журнал «Большой спорт».