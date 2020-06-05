Олег Матыцин: Важно с первых лет занятий прививать детям культуру нулевой терпимости к допингу Глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин считает, что взаимодействие ведомства с федерациями в сфере борьбы с допингом необходимо усилить.

- Предельно важно с первых лет занятий прививать детям культуру нулевой терпимости к допингу. Программа противодействия применению допинга и защита интересов чистых спортсменов были и остаются одними из главных приоритетов в деятельности Минспорта РФ. Важно усилить взаимодействие с федерациями, регионами, Федеральным медико-биологическим агентством по реализации данной программы, - цитирует Матыцина ТАСС. Также Матыцин заявил о планах Министерства спорта возобновить проведение регулярных тренерских конференций.