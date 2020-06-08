Режим самоизоляции в Москве отменят 9 июня Он был введен из-за пандемии коронавируса.

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков сообщил о скором окончании самоизоляции в столице, отметив, что со следующей недели начнут работать кафе.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», – цитирует Ремчукова ТАСС.

Напомним, режим самоизоляции в Москве был введен 15 апреля. На сегодняшний день от коронавируса в столице России скончались 2970 человек. Число заболевших – более 197 тысяч, среди которых 104 тысячи выздоровели.