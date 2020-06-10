Олег Матыцин: В ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме

- Возобновление чемпионата России по футболу и старт чемпионата России по регби станет хорошим примером для других спортивных федераций. Уверен, что в ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме, - приводит слова Матыцина ТАСС.

Во вторник исполком РФС утвердил регламент и календарь оставшихся туров чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса. Также были утверждены изменения в регламент Кубка России, касающиеся места проведения полуфиналов Кубка России.

Добавим, что из-за эпидемии коронавируса чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. Возобновление игр в российской премьер-лиге запланировано на 19 июня – в этот день должны состоятся встречи между «Крыльями Советов» и «Ахматом», а также между «Сочи» и «Ростовом».