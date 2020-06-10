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10 июня 22:12
автор: Ефимов Андрей

Олег Матыцин: В ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что возобновление чемпионата России по футболу станет хорошим примером для других спортивных федераций.

- Возобновление чемпионата России по футболу и старт чемпионата России по регби станет хорошим примером для других спортивных федераций. Уверен, что в ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме, - приводит слова Матыцина ТАСС.

Во вторник исполком РФС утвердил регламент и календарь оставшихся туров чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса. Также были утверждены изменения в регламент Кубка России, касающиеся места проведения полуфиналов Кубка России.

Добавим, что из-за эпидемии коронавируса чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. Возобновление игр в российской премьер-лиге запланировано на 19 июня – в этот день должны состоятся встречи между «Крыльями Советов» и «Ахматом», а также между «Сочи» и «Ростовом».

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Олег Матыцин: В ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме
Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что возобновление чемпионата России по футболу станет хорошим примером для других спортивных федераций.
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