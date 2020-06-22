Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе отмены ограниченней, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.
Вот, что сказано в заявлении опубликованном на официальном сайте градоначальника российской столицы:
«Друзья, каждый день и каждую неделю мы тщательно наблюдаем и анализируем ситуацию с коронавирусом.
Должен сказать, что результаты прошедшей недели очень позитивные.
Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8-14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев.
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Начиная с завтрашнего дня, 23 июня, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе.
Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.
Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке.
Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов.
В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.
И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – заниматься на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы».