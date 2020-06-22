Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе отмены ограниченней, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Вот, что сказано в заявлении опубликованном на официальном сайте градоначальника российской столицы:

«Друзья, каждый день и каждую неделю мы тщательно наблюдаем и анализируем ситуацию с коронавирусом.

Должен сказать, что результаты прошедшей недели очень позитивные.

Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей 8-14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев.