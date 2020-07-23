«Решили добавить сотенку?» Путин пошутил над Дюковым, который ошибся на 100 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова по поводу вложений, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).

Как сообщает RT, во вступительном слове российский лидер сказал, что в НПЗ планируется вложить 350 миллиардов рублей до 2025 года. Затем Дюков в ходе своего выступления оценил расходы на модернизацию предприятия сначала в 250 миллиардов, а потом в 350 миллиардов рублей.

«Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал 350 миллиардов, вы решили добавить сразу сотенку, нет?» – пошутил Путин.