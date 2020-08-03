Рассказ Николая Яременко вошел в сборник современной художественной прозы

Рассказ главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко вошел в сборник современной прозы «Сокровенные мысли», выпущенный издательством «Первая Книга».

- У меня за десять лет вышло около двадцати книг - про футбол, хоккей, фигурное катание, олимпийское движение, про журналистику, - отмечает Николай Яременко. - Но это были либо публицистические книги, либо справочники, либо сборники интервью со спортсменами и тренерами. Художественную литературу никогда не писал, да и особо не стремился - тут нужен особый талант или хотя бы просто особые умения. А когда началась дистанционная работа во время карантина, вдруг появилось желание вылить на бумагу какие-то сюжеты. Так и родились некоторые рассказы, миниатюры. Сборник «Любовь ковидной эпохи» ещё выйдет со временем. А вот рассказ «Женщина для карантина», изданный «Первой книгой», стал своего рода первой ласточкой. Очень приятно оказалось работать с профессионалами, которые чутко относятся к авторам (а я ведь в жанре художественной прозы - начинающий автор!), помогают и выпускают очень симпатичные сборники.

Всем, кто пишет стихи или прозу и жаждет увидеть свои произведения напечатанными, настоятельно рекомендуем обращаться в издательство «Первая книга». Вся подробная информация указана на официальном сайте.