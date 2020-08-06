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06 августа 18:01
автор: Владислав Корегин,

Елена Исинбаева: Ганус пожелал встретиться с аудитором после того, как все проверки будут завершены

Двукратная олимпийская чемпионка, а также член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева – о ситуации с главой агентства Юрием Ганусом.

– Юрий Александрович выразил желание встретиться с аудитором после того, как все проверки будут завершены. Он хочет предоставить документы по всем пунктам обвинения. Мы в набсовете восприняли данное желание положительно, поскольку человек должен иметь шанс объясниться. Всегда нужно выслушать две стороны. Очень надеюсь, что до вмешательства правоохранительных органов не дойдет, а Ганус сможет все объяснить, – цитирует Исинбаеву RT.

Напомним, что в среду, 5 августа, наблюдательный совет РУСАДА по итогам обсуждения аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства агентства, рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.

источник: «RT на русском»
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Елена Исинбаева: Ганус пожелал встретиться с аудитором после того, как все проверки будут завершены
Двукратная олимпийская чемпионка, а также член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева – о ситуации с главой агентства Юрием Ганусом.
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