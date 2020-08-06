Елена Исинбаева: Ганус пожелал встретиться с аудитором после того, как все проверки будут завершены

– Юрий Александрович выразил желание встретиться с аудитором после того, как все проверки будут завершены. Он хочет предоставить документы по всем пунктам обвинения. Мы в набсовете восприняли данное желание положительно, поскольку человек должен иметь шанс объясниться. Всегда нужно выслушать две стороны. Очень надеюсь, что до вмешательства правоохранительных органов не дойдет, а Ганус сможет все объяснить, – цитирует Исинбаеву RT.

Напомним, что в среду, 5 августа, наблюдательный совет РУСАДА по итогам обсуждения аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства агентства, рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.