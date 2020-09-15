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15 сентября 01:12

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров»

Газета «Советский спорт» второй год подряд представлена в рейтинге, опубликованном сегодня в газете «Коммерсант» Ассоциацией менеджеров России.

Николай Яременко, главный редактор и генеральный директор издания, вошел в число «ТОП-250 руководителей высшего звена» рейтинга и в том числе – в число 20 лучших медиаменеджеров страны.

«ТОП-1000 российских менеджеров» реализуется ежегодно с 2001 года, он подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России.

- Приятно, что представители спортивной индустрии постепенно появляются в этом рейтинге. Это свидетельствует, что спортивная отрасль в серьезной степени профессионализируется, в ней появляются настоящие управленцы. И это, конечно дает нам очень оптимистичный взгляд на развитие индустрии спорта. Высокие места заняли в рейтинге гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор Nike Андрей Кришнев, - рассказывает первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.

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Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров»
Газета «Советский спорт» второй год подряд представлена в рейтинге, опубликованном сегодня в газете «Коммерсант» Ассоциацией менеджеров России.
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