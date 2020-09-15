Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров»

Николай Яременко, главный редактор и генеральный директор издания, вошел в число «ТОП-250 руководителей высшего звена» рейтинга и в том числе – в число 20 лучших медиаменеджеров страны.

«ТОП-1000 российских менеджеров» реализуется ежегодно с 2001 года, он подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России.

- Приятно, что представители спортивной индустрии постепенно появляются в этом рейтинге. Это свидетельствует, что спортивная отрасль в серьезной степени профессионализируется, в ней появляются настоящие управленцы. И это, конечно дает нам очень оптимистичный взгляд на развитие индустрии спорта. Высокие места заняли в рейтинге гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор Nike Андрей Кришнев, - рассказывает первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.