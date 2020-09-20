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20 сентября 18:11

Олег Матыцин: Негативной реакции от WADA на уход Гануса из РУСАДА нет

Министр спорта РФ рассказал, что WADA демонстрирует внимательную и осторожную реакцию на увольнение Юрия Гануса с поста гендиректора РУСАДА.

- Мы напрямую не взаимодействуем с WADA, я имею в виду министерство спорта. Негативной реакции нет, есть внимательная, осторожная и, на мой взгляд, уважительная позиция WADA по решению, которое приняло собрание учредителей РУСАДА. Каких-то деструктивных или жестких мер со стороны WADA мы не отмечаем, наоборот, идет профессиональный диалог, - передает слова Матыцина ТАСС.

Напомним, Ганус занимал должность генерального директора РУСАДА с 31 августа 2017 года. Решение об отстранении было принято общим собранием учредителей РУСАДА, которое состоялось 28 августа, единогласно. Исполняющим обязанности гендиректора назначен юрист Михаил Буханов.

источник: ТАСС
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Олег Матыцин: Негативной реакции от WADA на уход Гануса из РУСАДА нет
Министр спорта РФ рассказал, что WADA демонстрирует внимательную и осторожную реакцию на увольнение Юрия Гануса с поста гендиректора РУСАДА.
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