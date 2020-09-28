В Москве и Московской области пройдет Международный фестиваль спортивного кино

В этом году кинофестиваль собрал в своей коллекции более 80 картин о спорте, а в конкурсе участвуют фильмы из России, Сербии, США, Нидерландов, Австралии, Ирана и других стран. Картиной открытия станет художественная спортивная драма «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли. Сама церемония открытия состоится 9 октября в 20:00 (мск) в киноклубе-музее «Эльдар».

Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» проходит с 2003 года.

На сегодняшний день это единственный кинофорум спортивного кино в России, крупнейший спортивный киноконкурс в Восточной Европе и странах СНГ, плюс он является единственным в мире фестивалем премьерного спортивного кино. Президент кинофестиваля – трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина.