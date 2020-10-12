БК «Лига Ставок» – лидер Национального рейтинга букмекеров

Согласно опубликованному отчету аналитической группы «РБК. Исследования рынков» «Лига Ставок» (82,1 балла) возглавила рейтинг российских букмекерских компаний, действующих на основании лицензии ФНС. В тройку лидеров также вошли компании «Фонбет» (76,1 балла) и Winline (61,1 балла).

Комментируя итоги исследования, руководитель аналитической группы РБК Сергей Хитров оценил влияние на рейтинг пандемии коронавируса, из-за которой весной этого года были приостановлены почти все спортивные соревнования в мире.

«Изначально очередная волна рейтинга должна была публиковаться в июне, но результаты, полученные в период самоизоляции и отмены турниров, оказались бы нерелевантными. Вероятность массовой отмены спортивных соревнований в России и мире маловероятна даже в условиях новых волн эпидемии. Поэтому сейчас рисков у букмекеров меньше, чем это было в апреле-мае этого года», – сообщил он.

Национальный рейтинг букмекеров – это независимое исследование букмекерской отрасли России под эгидой крупнейшего медиахолдинга РБК. Оно проводится с 2019 года по специальной методологии, опубликованной в открытом доступе, и тем самым обеспечивает полную прозрачность и достоверность итогов.

При создании рейтинга группа «РБК. Исследования рынков» учитывает наиболее важные критерии оценки деятельности букмекеров. Среди них – срок присутствия на рынке, количество и география пунктов приёма ставок, популярность, участие в развитии российского спорта и финансовая прозрачность. В общей сложности рассматривается 17 критериев.