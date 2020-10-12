БК «Лига Ставок» – лидер Национального рейтинга букмекеров

Согласно опубликованному отчету аналитической группы «РБК. Исследования рынков» «Лига Ставок» (82,1 балла) возглавила рейтинг российских букмекерских компаний, действующих на основании лицензии ФНС. В тройку лидеров также вошли компании «Фонбет» (76,1 балла) и Winline (61,1 балла).
Комментируя итоги исследования, руководитель аналитической группы РБК Сергей Хитров оценил влияние на рейтинг пандемии коронавируса, из-за которой весной этого года были приостановлены почти все спортивные соревнования в мире.
«Изначально очередная волна рейтинга должна была публиковаться в июне, но результаты, полученные в период самоизоляции и отмены турниров, оказались бы нерелевантными. Вероятность массовой отмены спортивных соревнований в России и мире маловероятна даже в условиях новых волн эпидемии. Поэтому сейчас рисков у букмекеров меньше, чем это было в апреле-мае этого года», – сообщил он.
Национальный рейтинг букмекеров – это независимое исследование букмекерской отрасли России под эгидой крупнейшего медиахолдинга РБК. Оно проводится с 2019 года по специальной методологии, опубликованной в открытом доступе, и тем самым обеспечивает полную прозрачность и достоверность итогов.
При создании рейтинга группа «РБК. Исследования рынков» учитывает наиболее важные критерии оценки деятельности букмекеров. Среди них – срок присутствия на рынке, количество и география пунктов приёма ставок, популярность, участие в развитии российского спорта и финансовая прозрачность. В общей сложности рассматривается 17 критериев.
Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский согласился с тем, что букмекерская отрасль России, как и вся мировая экономика, переживала сложные времена из-за отсутствия спортивных мероприятий.
«Впервые к концу года букмекерская отрасль покажет падение выручки, а не наоборот – как это было все предыдущие годы, – сообщил Красовский. – Поэтому сегодня лидерство в рейтинге приобретает для нас особую ценность. Мы прошли сложный путь, полный вызовов, неопределённости. Спасибо всей команде за то, что справились с абсолютно новыми и нестандартными задачами».
Несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, БК «Лига Ставок» заняла твёрдую социально ответственную позицию: выступила инициатором объединения ресурсов букмекерской отрасли для помощи государству и спорту, продолжила выплату целевых отчислений в адрес лиг и федераций в полном объёме, а также активно участвовала в масштабных социальных проектах совместно с Благотворительным фондом «Созвездие Добра». Один из них – общероссийский проект «Оператор Добра» по помощи медицинским учреждениям России – стал номинантом на получение Национальной премии «Гражданская инициатива».
БК «Лига Ставок» продолжает развивать партнёрские отношения с национальными федерациями и лигами. В рамках соглашения с Федерацией регби России в октябре был подписан Меморандум о сотрудничестве по предотвращению практики договорных матчей по регби.
Первое место в Национальном рейтинге букмекеров дополнило список достижений компании в 2020 году. В феврале БК «Лига Ставок» была признана лучшей сразу в трёх номинациях Международной Премии «РБ»: «Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшее приложение года» и «Лучшая поддержка спорта».
Летом компания стала лауреатом Национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «За лучшее антикризисное решение в беттинге». Эксперты высоко оценили футбольный проект «КиберЛига Pro Series» — первый официальный онлайн-кибертурнир Российской Премьер-Лиги, генеральным партнёром которого выступила БК «Лига Ставок».