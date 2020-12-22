«Лига Ставок» – официальный партнер чемпионата мира по хоккею 2021-2025 годов

Дмитрий Маневич, модератор церемонии, напомнил о долгосрочном и эффективном сотрудничестве компании с Федерацией хоккея России. Он подчеркнул, что получение статуса официального партнёра чемпионата мира выводит взаимодействие «Лиги Ставок» с хоккеем на принципиально новый международный уровень.

Церемония подписания контракта прошла в пресс-центре «Спорт-Экспресс». В ней приняли участие президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский, заместитель генерального директора Игорь Столяров и директор по маркетингу Дмитрий Маневич. Спикерами также выступили вице-президент агентства Infront Sports & Media Марти Бруно и генеральный секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Хорст Лихтнер.

Далее действие соглашения между БК «Лига Ставок» и агентством Infront Sports & Media распространится на турниры в Хельсинки и Тампере (2022 год), Санкт-Петербурге (2023), Праге и Остраве (2024) и Швеции и Дании (города пока не определены, 2025).

Ближайший взрослый чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. В рамках подписанного соглашения логотип «Лиги Ставок» будет размещаться на бортах во время матчей, на форме национальной сборной, также компания получает право использовать официальный логотип чемпионатов мира в своих рекламных материалах.

22 декабря 2020 года состоялось подписание беспрецедентного соглашения между БК «Лига Ставок» и Международным агентством Infront Sports & Media, по условиям которого компания получила статус Официального партнёра чемпионата мира по хоккею на ближайшие пять лет.

Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок», назвал символичным подписание соглашения в День рождения хоккея в России. «22 декабря 1946 года были проведены первые матчи хоккейного чемпионата страны, — отметил он. — В этот день мы подписываем глобальный договор, беспрецедентный для представителей букмекерской отрасли России. Хоккей остается любимым видом спорта в нашей стране. И мы гордимся тем, что с 2017 года являемся официальным партнером ФХР и сборной России. В 2018 году мы вместе радовались первой за 26 лет победе наших хоккеистов в финале Олимпиады. Также были запущены и реализованы еще несколько масштабных проектов: «Дом Спорта» в Южной Корее, национальная премия «Герои Хоккея». Ни в одном другом виде спорта у России нет столько регалий, как в хоккее. И мы продолжим популяризировать славную хоккейную историю».

Впервые в истории компании церемония подписания договора такого масштаба состоялась в онлайн-режиме. Участники скрепили договор подписями под гагаринский девиз «Поехали!» в прямом эфире официального Youtube канала «Спорт-Экспресс».

«Мы очень гордимся долгосрочным сотрудничеством с Международной федерацией хоккея (IIHF), — Рады, что Лига Ставок приняла предложение стать партнёром мирового хоккея, — заявил вице-президент агентства Infront Sports & Media Марти Бруно. — И для нас большая честь сотрудничать с компанией, которая имеет репутацию одного из самых надежных и социально-ответственных бизнес игроков букмекерской отрасли России. Лига Ставок не первый год поддерживает хоккей России, активно участвует в его развитии и популяризации среди аудитории спортивных болельщиков. Для нас важно, что в ближайшие пять лет Чемпионат мира по хоккею будет проходить при поддержке компании, которая искренне любит этот вид спорта и готова инвестировать значительные средства в его развитие. Надеемся, что совместно с нашим новым партнёром, букмекерской компанией Лига Ставок, мы сможем подарить всем любителям хоккея новый опыт и яркие эмоции».

Генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер в своей речи подчеркнул уникальность формата мероприятия. «Наш мир становится все более цифровым, и нынешнее подписание соглашения в онлайн-режиме — тому подтверждение. Для нас очень важно, что Официальным партнёром чемпионата мира по хоккею стала компания, для которой развитие и популяризация спорта является одним из приоритетных направлений деятельности. Мы знаем, что «Лига Ставок» на протяжении долгих лет успешно сотрудничает с ведущими спортивными федерациями и лигами России. И мы видим, как много компания вкладывает в развитие национального спорта вашей страны, уверены, что наша коллаборация будет максимально успешной и эффективной для обеих сторон. У нас впереди 5 лет и одна общая цель – сделать игру в хоккей еще более зрелищной и привлекательной на мировом уровне, уверен, что у нас это получится».

Участники мероприятия также ответили на вопросы российских журналистов. В частности, Лихтнер отверг возможность изменения сроков проведения чемпионатов мира в обозримом будущем. «Конец апреля — начало мая – идеальное время, – пояснил генеральный секретарь IIHF. – Оно согласовано с национальными федерациями и лигами. И устраивает все стороны на протяжении десятилетий».

Рассказывая о проведении чемпионата мира в России в 2023 году, Игорь Столяров отметил, что этот факт, безусловно, повлиял на принятие решения о спонсорстве. «Конечно, это одна из причин, — подтвердил Игорь Столяров. — Мы с нетерпением ждем каждого из предстоящих турниров. Но в особенности ЧМ-2023. Практически уверены, что ничто не помешает его проведению в Санкт-Петербурге, как и планируется».

Также участники обсудили изменения в законодательстве, которые позволили бы использовать в качестве амбассадоров букмекеров отдельных спортсменов. «Мы в этом очень заинтересованы, — признался Юрий Красовский. — Мы хотели бы поддерживать отдельных спортсменов. Тем более что это мировая практика».

Также Юрий Красовский дал оптимистичный прогноз по ставкам на хоккей во время предстоящего чемпионата мира: «Хоккей в России смотрят семьями. И мужчины, и женщины, и дети. Поэтому болельщицкий интерес, по статистике, резко возрастает. Но я бы хотел дать прогноз сразу на пять лет: сборная России – чемпион мира!»

В финале церемонии Юрий Красовский предложил болельщикам переключить внимание на стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира. «Следующие пять лет наша команда будет греметь, — уверен Красовский — Возможно, мы вернемся во времена СССР, когда молодежка не знала себе равных в мире. Давайте болеть за Россию!»

Запись трансляции доступна по ссылке.